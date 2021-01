“Pensare di riaprire le scuole con 20 mila casi al giorno non ha senso”. La linea dura di Ricciardi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il consigliere del Ministro della Salute Walter Ricciardi dice apertamente che bisogna mantenere una linea rigorosa per combattere la pandemia. E mette in dubbio la riapertura delle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il consigliere del Ministro della Salute Walterdice apertamente che bisogna mantenere unarigorosa per combattere la pandemia. E mette in dubbio la riapertura delle. L'articolo .

