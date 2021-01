Pelosi: «Se Trump non si dimette agiremo». Biden: sull'impeachment la decisione è del Congresso (Di giovedì 7 gennaio 2021) In un messaggio video «The Donald» fa marcia indietro senza citare mai il suo rivale e chiarisce che non andrà all’inaugurazione del suo successore il 20 gennaio. Tra i dem si parla di impeachment. La speaker della Camera: un presidente instabile non può avere i codici nucleari Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 7 gennaio 2021) In un messaggio video «The Donald» fa marcia indietro senza citare mai il suo rivale e chiarisce che non andrà all’inaugurazione del suo successore il 20 gennaio. Tra i dem si parla di. La speaker della Camera: un presidente instabile non può avere i codici nucleari

