Parma, ufficiale: Roberto D’Aversa torna sulla panchina del club (Di giovedì 7 gennaio 2021) Finalmente è arrivata anche l’ufficialità: Roberto D’Aversa torna sulla panchina del Parma dopo l’esonero di Fabio Liverani. Di seguito il comunicato della società gialloblù: “Il Parma Calcio 1913 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Roberto D’Aversa. Il suo staff sarà composto dall’allenatore in seconda Andrea Tarozzi, dal preparatore dei portieri Alberto Bartoli, dai preparatori atletici Luca Morellini e Danilo Massi, dal preparatore addetto al recupero infortunati Paolo Giordani e dai match analyst Marco Piccioni e Simone Greco“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) Finalmente è arrivata anche l’ufficialità:deldopo l’esonero di Fabio Liverani. Di seguito il comunicato della società gialloblù: “IlCalcio 1913 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a. Il suo staff sarà composto dall’allenatore in seconda Andrea Tarozzi, dal preparatore dei portieri Alberto Bartoli, dai preparatori atletici Luca Morellini e Danilo Massi, dal preparatore addetto al recupero infortunati Paolo Giordani e dai match analyst Marco Piccioni e Simone Greco“. SportFace.

