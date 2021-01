Parma, Liverani esonerato (Di giovedì 7 gennaio 2021) Era nell’aria, adesso è ufficiale: Fabio Liverani non è più l’allenatore del Parma. Il club lo ha esonerato e ne ha annunciato l’addio in un comunicato. “Il Parma Calcio 1913 comunica che Fabio Liverani è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Liverani e il suo staff per il lavoro svolto sulla panchina crociata e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera”. A sostituire il tecnico dovrebbe essere Roberto D’Aversa, esonerato in estate. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 gennaio 2021) Era nell’aria, adesso è ufficiale: Fabionon è più l’allenatore del. Il club lo hae ne ha annunciato l’addio in un comunicato. “IlCalcio 1913 comunica che Fabioè stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringraziae il suo staff per il lavoro svolto sulla panchina crociata e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera”. A sostituire il tecnico dovrebbe essere Roberto D’Aversa,in estate. L'articolo ilNapolista.

