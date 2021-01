Paolo Bucinelli in arte Solange | trovato morto nella sua casa | si indaga per stabilire le cause del decesso

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Giunge del tutto inaspettata la notizia della morte di, sensitivo famoso in tv: il corposenza vitasua abitazione. All’anagrafe era, ma per tutti era, il sensitivo della tv: oggi pomeriggio, 7 gennaio 2021, l’uomo è statosuain provincia di Livorno, precisamente a Colesalvetti. L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Corriere : Morto Solange, il «sensitivo» Paolo Bucinelli aveva 68 anni - Corriere : Morto Solange, il «sensitivo» Paolo Bucinelli aveva 68 anni - damy85twit : Ho come l'impressione che il 2021 non sarà da meno del suo predecessore. ?? Morto #Solange, il sensitivo e personagg… - _DAGOSPIA_ : È MORTO SOLANGE! - IL CORPO DEL SENSITIVO È STATO RITROVATO SENZA VITA NEL POMERIGGIO DI OGGI… - hashtag24news1 : Da giorni amici cercavano contattarlo Il sensitivo e noto volto televisivo livornese Paolo Bucinelli, 69 anni, cono… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bucinelli

E’ stato ritrovato morto Solange: il sensitivo aveva 60 anni Il sensitivo e noto volto televisivo livornese Paolo Bucinelli aveva 69 anni. Molti lo ricorderanno appunto per le sue tante presenze in tv ...All’anagrafe era Paolo Bucinelli, ma per tutti era Solange, il sensitivo della tv: oggi pomeriggio, 7 gennaio 2021, l’uomo è stato trovato morto nella sua casa in provincia di Livorno, precisamente a ...