Pallanuoto, World League 2021: da domani la fase finale di qualificazione. Il Settebello ci prova (Di giovedì 7 gennaio 2021) Scatta domani la fase finale a livello europeo delle qualificazioni per la World League di Pallanuoto maschile. Otto squadre presenti in quel di Debrecen (Ungheria), in palio ci sono tre pass per l'ultimo atto della manifestazione internazionale che dovrebbe svolgersi in estate a Tbilisi, in Georgia (in programma dal 26 giugno al 2 luglio). Tra le Nazionali al via anche il Settebello di Sandro Campagna. Il ct siciliano ha presentato una lista di convocati rivoluzionata rispetto alle ultime usciti, con una coppia inedita di centroboa formata da Napolitano e Bruni, e le assenze di lusso di capitan Pietro Figlioli e Alessandro Velotto. Restano però i punti cardini come Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio e Gonzalo Echenique: gli azzurri sfideranno proprio l'Ungheria nei ...

