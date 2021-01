Pallamano qualificazioni Europei 2022, Italia-Lettonia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il programma di Italia-Lettonia, gara valevole per le qualificazioni agli Europei 2022 di Pallamano. Al Pala Santa Filomena di Chieti gli azzurri vanno a caccia di un successo dopo aver debuttato a novembre scorso nel gruppo 6 contro la Norvegia, dove era arrivata una sconfitta per 39-24. SEGUI LA PARTITA IN diretta L’incontro, previsto oggi giovedì 7 gennaio alle ore 20:30, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il programma di, gara valevole per leaglidi. Al Pala Santa Filomena di Chieti gli azzurri vanno a caccia di un successo dopo aver debuttato a novembre scorso nel gruppo 6 contro la Norvegia, dove era arrivata una sconfitta per 39-24. SEGUI LA PARTITA INL’incontro, previstogiovedì 7 gennaio alle ore 20:30, sarà trasmesso intv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

kekkobrakko : Pallamano, qualificazioni Euro 2022: a Chieti tutto pronto per Italia – Lettonia - SkySport : Pallamano, Qualificazioni Euro 2022: Italia-Lettonia su Sky. La guida tv - sportli26181512 : Pallamano, Qualificazioni Euro 2022: Italia-Lettonia su Sky. La guida tv: L'Italia torna in campo con un doppio app… - sportface2016 : #Pallamano, qualificazioni #EHFEUROCup2022: domani l'#Italia sfida la #Lettonia al CTF di Chieti - OA_Sport : Pallamano, Qualificazioni Europei 2022: l’Italia affronta la Lettonia, una sfida cruciale in chiave classifica -