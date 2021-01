Pallamano, Qualificazioni Europei 2022: clamorose sconfitte per Francia e Norvegia, non una buona notizia per l’Italia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le Qualificazioni agli Europei di Pallamano 2022 proseguono spedite, dopo qualche intoppo a causa dell’emergenza covid, e negli ultimi giorni hanno visto qualche risultato degno di nota, tra cui la clamorosa sconfitta della Francia, superata dalla Serbia nel primo incontro ufficiale con Guillame Gille in panchina. Sfida molto complicata per i transalpini, che hanno schierato la stessa rosa che prenderà parte ai Mondiali di Egitto 2021, palensando notevoli difficoltà in fase offensiva, cedendo per 27-24, e scendendo parecchio nelle quotazioni in vista della manifestazione iridata. Grande sorpresa anche nel gruppo 6, quello dell’Italia, dove la Norvegia è uscita con le ossa rotte dal confronto in Bielorussia, per l’esorbitante risultato di 32-25. Match completamente ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) Leaglidiproseguono spedite, dopo qualche intoppo a causa dell’emergenza covid, e negli ultimi giorni hanno visto qualche risultato degno di nota, tra cui la clamorosa sconfitta della, superata dalla Serbia nel primo incontro ufficiale con Guillame Gille in panchina. Sfida molto complicata per i transalpini, che hanno schierato la stessa rosa che prenderà parte ai Mondiali di Egitto 2021, palensando notevoli difficoltà in fase offensiva, cedendo per 27-24, e scendendo parecchio nelle quotazioni in vista della manifestazione iridata. Grande sorpresa anche nel gruppo 6, quello del, dove laè uscita con le ossa rotte dal confronto in Bielorussia, per l’esorbitante risultato di 32-25. Match completamente ...

