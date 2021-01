Palermo | la grinta di Luperini | “Serve cambiare marcia nel girone di ritorno Classifica? Non siamo da decimo posto”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Gregorioa 360°.Il centrocampista delha analizzato step by step la prima parte di stagione disputata dai rosanero che al momento occupano la decima posizione innelC del campionato di Serie C. L'ex Trapani, nel corso dell'intervista rilasciata a "Aquile" in onda su Trm, ha parlato anche degli obiettivi di squadre in vista deldi."Penso che non ci sia una differenza di valori tra di noi e la coppia Bari-Ternana, l'abbiamo dimostrato quando li abbiamo affrontati. Noi abbiamo perso dei punti in partite che avremmo dovuto vincere poi ci sono delle finali come le sfide contro le pretendenti, quelle che contano veramente sono quelle che in qualche modo fanno da contorno. Pareggio contro il Bari? Noi tutti abbiamo ...