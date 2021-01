Ovs del gruppo Coin rileva Stefanel | azienda veneta della moda finita in amministrazione straordinaria nel 2019

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Il marchio veneto, finito innel, saràto da Ovs del. Nelle prossime ore verrà firmata l’istanza di autorizzazione alla cessione. “La proposta prevede il mantenimento di 23 punti vendita sui 27 presenti sull’intero territorio nazionale e l’assorbimento di 94 lavoratori” su circa 200, ha spiegato l’Assessore veneto al lavoro Elena Donazzan che ha partecipato al tavolo ministeriale con il commissario straordinario e le organizzazioni sindacali. “Considerati questi elementi positivi, ora è necessario approfondire con Ovs quale sarà il piano industriale per aver chiari tutti gli aspetti di valorizzazione futura di”. Per quanto riguarda il ...

PONTE DI PIAVE - Via libera alla cessione di Stefanel all'azienda Ovs. Oggi è stato organizzato un tavolo di lavoro a livello ministeriale relativo alla situazione aziendale di Stefanel. Presenti il c ...Sulmona, gennaio– La Filcams Cgil dell’Aquila , in riferimento all’annuncio della prossima chiusura (16/01/2021) del punto vendita OVS ex Standa a Sulmona, esprime grande disappunto nei confronti dell ...