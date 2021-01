Oliviero Bergamini: “Biden andrà avanti, ma l’America resta spaccata in due” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 2021 si è aperto per l’America con lo shock dell’assalto di centinaia di fan di Donald Trump al Congresso a Washington, mentre deputati e senatori erano convocati per certificare lala vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali. Il bilancio “fisico” è di 4 i morti, 13 i feriti, 52 gli arresti, ma il bilancio sociale e politico è molto più pesante. Anche se alle 10 di giovedì 7 gennaio (ora italiana) Joe Biden e Kamala Harris sono stati proclamati dal Congresso rispettivamente presidente e vice presidente degli Stati Uniti, tuttavia retsano strascichi enormi, come ci ha spiegato Oliviero Bergamini, bergamasco, docente di Storia dell’America e giornalista, già corrispondente dagli Usa, oggi vicedirettore di Rainews24. Professore, qual è il clima che si respira negli Stati Uniti ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 2021 si è aperto percon lo shock dell’assalto di centinaia di fan di Donald Trump al Congresso a Washington, mentre deputati e senatori erano convocati per certificare lala vittoria di Joealle elezioni presidenziali. Il bilancio “fisico” è di 4 i morti, 13 i feriti, 52 gli arresti, ma il bilancio sociale e politico è molto più pesante. Anche se alle 10 di giovedì 7 gennaio (ora italiana) Joee Kamala Harris sono stati proclamati dal Congresso rispettivamente presidente e vice presidente degli Stati Uniti, tuttavia retsano strascichi enormi, come ci ha spiegato, bergamasco, docente di Storia dele giornalista, già corrispondente dagli Usa, oggi vicedirettore di Rainews24. Professore, qual è il clima che si respira negli Stati Uniti ...

