Olimpiadi Tokyo 2021: dichiarato lo stato di emergenza nella città giapponese. Priorità vaccino per gli atleti? (Di giovedì 7 gennaio 2021) Non giungono notizie confortanti in merito alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Come riportato da Kyodo Times, il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha dichiarato lo stato di emergenza nell’area metropolitana di Tokyo e nelle adiacenti prefetture di Kanagawa, Chiba e Saitama, avallando il rafforzamento delle misure di contenimento della pandemia di Covid-19. I motivi sono chiari: si sono registrati 2.447 nuovi casi nelle precedenti 24 ore, un record assoluto con gli ospedali che iniziano ad avere difficoltà di gestione dei pazienti. Le nuove misure entreranno in vigore a partire da domani (venerdì 8 gennaio) fino al 7 febbraio. Le restrizioni riguarderanno gli orari di bar, ristoranti, negozi e altri locali, che dovranno chiudere le proprie attività ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) Non giungono notizie confortanti in merito alledi. Come riportato da Kyodo Times, il primo ministroYoshihide Suga halodinell’area metropolitana die nelle adiacenti prefetture di Kanagawa, Chiba e Saitama, avallando il rafforzamento delle misure di contenimento della pandemia di Covid-19. I motivi sono chiari: si sono registrati 2.447 nuovi casi nelle precedenti 24 ore, un record assoluto con gli ospedali che iniziano ad avere difficoltà di gestione dei pazienti. Le nuove misure entreranno in vigore a partire da domani (venerdì 8 gennaio) fino al 7 febbraio. Le restrizioni riguarderanno gli orari di bar, ristoranti, negozi e altri locali, che dovranno chiudere le proprie attività ...

ilpost : La probabile sospensione potrebbe costringere la delegazione italiana a presentarsi senza simboli nazionali alle Ol… - leone52641 : RT @RadioRadioWeb: 'Ormai tutti riconoscono che è una cosa assolutamente da fare, ma non c’è l’accordo su come scrivere la soluzione del pr… - RadioRadioWeb : 'Ormai tutti riconoscono che è una cosa assolutamente da fare, ma non c’è l’accordo su come scrivere la soluzione d… - OA_Sport : #Tokyo2021 Nella città giapponese dichiarato lo stato di emergenza. Necessario agevolare il vaccino per gli atleti… - sscalcionapoli1 : A Tokyo scatta lo stato d'emergenza: il Covid-19 mette di nuovo a rischio le Olimpiadi? #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo Tokyo 2020 nel 2021, come saranno le Olimpiadi? Vanity Fair Italia È stato siglato il prolungamento dell’accordo di partnership tra Giorgio Armani e il CONI.

È stato siglato il prolungamento dell’accordo di partnership tra Giorgio Armani e il CONI. EA7 Emporio Armani si conferma official outfitter della squadra Olimpica italiana fino a settembre 2022. EA7 ...

Olimpiadi Tokyo 2021: dichiarato lo stato di emergenza nella città giapponese. Priorità vaccino per gli atleti?

Non giungono notizie confortanti in merito alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Come riportato da Kyodo Times, il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha dichiarato lo stato di emergenza nell’area metrop ...

È stato siglato il prolungamento dell’accordo di partnership tra Giorgio Armani e il CONI. EA7 Emporio Armani si conferma official outfitter della squadra Olimpica italiana fino a settembre 2022. EA7 ...Non giungono notizie confortanti in merito alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Come riportato da Kyodo Times, il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha dichiarato lo stato di emergenza nell’area metrop ...