Olimpiadi Tokyo 2020, il premier giapponese: “Siamo determinati a organizzare i Giochi” (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Siamo determinati ad organizzare i Giochi olimpici in sicurezza e con le dovute precauzioni“. Lo ha detto il premier giapponese Yoshihide Suga, che nonostante lo stato di emergenza in vigore fino al 7 febbraio nel paese, assicura il regolare svolgimento delle Olimpiadi di Tokyo, previste la scorsa estate e posticipate di un anno a causa della pandemia di coronavirus. I Giochi dovrebbero avere inizio venerdì 23 luglio e terminare domenica 8 agosto. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) “adolimpici in sicurezza e con le dovute precauzioni“. Lo ha detto ilYoshihide Suga, che nonostante lo stato di emergenza in vigore fino al 7 febbraio nel paese, assicura il regolare svolgimento delledi, previste la scorsa estate e posticipate di un anno a causa della pandemia di coronavirus. Idovrebbero avere inizio venerdì 23 luglio e terminare domenica 8 agosto. SportFace.

ilpost : La probabile sospensione potrebbe costringere la delegazione italiana a presentarsi senza simboli nazionali alle Ol… - sportface2016 : #Tokyo2020 - Il premier giapponese: 'Siamo determinati a organizzare le Olimpiadi in sicurezza' - MariaRosaPira : @NWSL @USWNT @LindseyHoran @MalPugh Msncano 4 grandissime che stanno ora giocando in Inghilterra con super risultat… - wamnews_italian : La squadra emiratina di judo parteciperà al Doha Masters per prepararsi alle Olimpiadi di Tokyo - sportface2016 : #Cio, #Pound: 'È una decisione che ogni paese deve prendere e ci saranno persone che dicono che stanno saltando la… -