Ok dell'Europa al vaccino 'Moderna', Speranza: "Uno strumento in più contro il Covid" (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto"Dopo l'ok europeo di EMA, l'agenzia Italiana del farmaco ha dato approvazione al vaccino Moderna. Da oggi abbiamo uno strumento in più per la nostra campagna di vaccinazione su cui stiamo investendo ogni energia.". Queste le parole del Ministro della Salute, Roberto Speranza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia_Ansa : #Covid, via libera dell'Ema al vaccino #Moderna. E' il secondo che riceve l'approvazione dell'Agenzia europea del f… - Agenzia_Ansa : #Covid, via libera dell'Ema al vaccino #Moderna, #Ue: ok a commercializzazione. Domani riunione dell' #Aifa per l'o… - ItalyinGermany : RT @europainitalia: La #CommissioneUE ha appena autorizzato il secondo vaccino #COVID19! Seguendo la raccomandazione dell'@EMA_News, ha co… - EuropeDirectVe : La Commissione UE ha autorizzato il 2°vaccino anti COVID-19 a seguito della raccomandazione positiva dell’Agenzia e… - EuropeDirectNA : La Commissione europea ieri ha autorizzato il secondo vaccino #COVID19! Seguendo la raccomandazione dell'@EMA_News… -

