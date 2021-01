Oggi primo giorno 'giallo', ritorno alunni a scuola. Per le secondarie mezza Italia in Dad (Di giovedì 7 gennaio 2021) Per le superiori l' 11 gennaio è in bilico, Si dovrebbe ricominciare in presenza solo in 8 Regioni. Presidi e insegnanti protestano perché il trasporto locale non è stato messo in sicurezza Leggi su tg.la7 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Per le superiori l' 11 gennaio è in bilico, Si dovrebbe ricominciare in presenza solo in 8 Regioni. Presidi e insegnanti protestano perché il trasporto locale non è stato messo in sicurezza

sole24ore : Con oltre 320mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l’Italia è il primo Paese nell’Unione Europ… - robertapinotti : La differenza tra il discorso di @JoeBiden e quello di #Trump è che il primo vuole unire e ridare forza alle Istitu… - acmilan : #OnThisDay in 1987, Paolo Maldini scored his first goal in an official match! ??? Oggi, 34 anni fa, Paolo Maldini s… - zazoomblog : Oggi primo giorno giallo ritorno alunni a scuola. Per le secondarie mezza Italia in Dad - #primo #giorno #giallo… - antonluca_cuoco : Oggi 7.01.21 (meno di 1 anno dall'isolamento del virus covid19) il nostro primo membro della famiglia è stato vacci… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi primo Coronavirus oggi: Francia, nessuna riapertura a gennaio. Mondiali Cortina a porte chiuse. 9 regioni ... Il Sole 24 ORE Vaccino Moderna, via libera dall'Aifa, l'Italia ha una seconda arma

L’Italia ha il secondo vaccino anti-Covid. È quello dell’azienza americana Moderna autorizzato oggi dall’Agenzia italiana del farmaco, dopo il via libera da parte dell’autorità regolatoria europea Ema ...

Allenamento Juve: primo in vista del Sassuolo. Il report di oggi

La Juventus, di rientro da Milano, si è ritrovata in tarda mattinata alla Continassa. Infortunio Chiesa in Milan-Juve: cosa filtra in vista del Sassuolo Gruppo che domani si ritrova al Training Center ...

L’Italia ha il secondo vaccino anti-Covid. È quello dell’azienza americana Moderna autorizzato oggi dall’Agenzia italiana del farmaco, dopo il via libera da parte dell’autorità regolatoria europea Ema ...La Juventus, di rientro da Milano, si è ritrovata in tarda mattinata alla Continassa. Infortunio Chiesa in Milan-Juve: cosa filtra in vista del Sassuolo Gruppo che domani si ritrova al Training Center ...