Oggi 7 gennaio Campania zona gialla: cosa si può fare, decisione scuola (Di giovedì 7 gennaio 2021) Oggi 7 gennaio scatta la Campania zona gialla, valida anche per la giornata di domani 8, seppur più restrittiva rispetto alle regole in vigore nel periodo che ha preceduto il Natale (che non ha però riguardato la Regione, passata dalla zona rossa a quella arancione). Restano proibiti gli spostamenti tra Regioni, ma ci si potrà spostare all’interno della stessa (limite massimo di due persone per visite in casa private). Riaprono bar e ristoranti, ma fino alle 18. La Campania zona gialla durerà ben poco, esattamente due giorni: Oggi 7 e domani 8 gennaio, dopo di che, nel fine settimana, scatterà la zona arancione (sabato 9 e domenica 10 gennaio). Le regole sono ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021)scatta la, valida anche per la giornata di domani 8, seppur più restrittiva rispetto alle regole in vigore nel periodo che ha preceduto il Natale (che non ha però riguardato la Regione, passata dallarossa a quella arancione). Restano proibiti gli spostamenti tra Regioni, ma ci si potrà spostare all’interno della stessa (limite massimo di due persone per visite in casa private). Riaprono bar e ristoranti, ma fino alle 18. Ladurerà ben poco, esattamente due giorni:7 e domani 8, dopo di che, nel fine settimana, scatterà laarancione (sabato 9 e domenica 10). Le regole sono ...

