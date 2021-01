Obama | “Violenza istigata da Trump È una vergogna per gli Stati Uniti”

Leggi su tpi

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Barackha rilasciato un durissimo comunicato in cui condanna le violenze scoppiate a Washington, con l’assalto dei sostenitori proa Capitol Hill (qui la nostra diretta con gli aggiornamenti in tempo reale). Queste le parole dell’ex presidente Usa: “La storia ricorderà ladi oggi al Campidoglio,da un presidente in carica che ha continuato a mentire senza fondamento sull’esito di un’elezione legittima, come un momento di grande disonore eper la nostra nazione”.ha anche lanciato un appello ai repubblicani: “Fate i primi passi per domare le fiamme e scegliete “l’America”. Leggi anche: 1. Live, assalto manifestanti pro-a Capitol Hill: 4 morti. La diretta con le ultime notizie / 2. La democrazia Usa cancellata per ...