Obama attacca Trump | ' Vergogna le violenze istigate da un presidente'

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo l'assalto a Capitol Hill dei fanatici di Donald, Barackdice la sua, sottolineando come i fatti di ieri non siano una sorpresa. "Per due mesi un partito politico ed il suo ecosistema ...

Irruzione violenta dei manifestanti a Capitol Hill dove il Congresso era riunito per certificare la vittoria di Joe Biden. Quattro i morti e diversi feriti ...L'ex presidente e sostenitore di Biden: "Per due mesi i repubblicani non sono stati in grado di dire la verità agli elettori, ora facciano una scelta chiara" ...