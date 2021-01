Nuovo Stadio, Roj (Manica Sportium): “San Siro vecchio, cambio necessario” (Di giovedì 7 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS . Massimo Roj, architetto del progetto Manica Sportium, ha spiegato perché il Nuovo Stadio per Milan e Inter è necessario Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 7 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS . Massimo Roj, architetto del progetto, ha spiegato perché ilper Milan e Inter èPianeta Milan.

OfficialUSLecce : ??Abbiamo un solo desiderio per il nuovo anno... ?? ritrovarci nel nostro Stadio ... #Buon2021 a tutti voi cuori gial… - borghi_claudio : @manuel_y_jesus_ @Heisenberg_303 Uhhh non vedo l'ora che si facciano le votazioni. Credo sarà un gran momento. Se s… - pisto_gol : ?? - mirmidone_4 : RT @annarosacosta: @stevevicrn È il tifoso turboaziendalista del nuovo millennio (non necessariamente giovane), a cui Moratti stava sul cax… - PianetaMilan : #NuovoStadio, #Roj (#ManicaSportium): '#SanSiro vecchio, cambio necessario' - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Stadio Nuovo Stadio, Roj (Manica Sportium): "San Siro vecchio, cambio necessario" Pianeta Milan Stadio della Roma, Raggi: "La nuova governance deciderà se proseguire col progetto di Pallotta"

La Sindaca: "Se dovessero decidere qualcosa di diverso, noi ci mettiamo in posizione di ascolto e valutiamo. Roma Capitale ha fatto quello che doveva fare" ...

ROMA - La Sindaca Raggi: "La nuova governance deciderà se portare avanti il progetto di Pallotta per lo stadio o valutare delle alternative"

La sindaca di Roma Virginia Raggi intervistata a INRadionews parla delle prospettive del nuovo stadio della Roma: "Roma Capitale ha fatto tutto quello che doveva fare, il fatto che le carte dicano il ...

La Sindaca: "Se dovessero decidere qualcosa di diverso, noi ci mettiamo in posizione di ascolto e valutiamo. Roma Capitale ha fatto quello che doveva fare" ...La sindaca di Roma Virginia Raggi intervistata a INRadionews parla delle prospettive del nuovo stadio della Roma: "Roma Capitale ha fatto tutto quello che doveva fare, il fatto che le carte dicano il ...