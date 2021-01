Nuovo Decreto, ecco le regole sugli spostamenti fino al 15 gennaio. FAQ ufficiali (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Governo ha pubblicato sul proprio sito ufficiale le FAQ relative agli spostamenti fino al 15 gennaio. ecco cosa è previsto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Governo ha pubblicato sul proprio sito ufficiale le FAQ relative aglial 15cosa è previsto. L'articolo .

RegioneER : ?? ?? ?? ?? Dal 7 gennaio entra in vigore il nuovo Decreto del Governo sulle misure anti-Covid nel Paese. I provvedimen… - ItalyMFA : ??Online il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti da e per l’estero, aggiornato a seguito del DL 5… - Agenzia_Ansa : Zona gialla 'rafforzata' nei feriali, arancione nel weekend. Sono le le misure del nuovo decreto che andrà al CdM… - Claudia24160832 : RT @ItalyMFA: ??Online il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti da e per l’estero, aggiornato a seguito del DL 5 gennaio 2… - tuttoggi : Le regole del nuovo decreto anti Covid, in vigore dal 7 al 15 gennaio, rivedono anche le modalità per andare a cacc… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Decreto Coronavirus, ecco cosa si può fare dal 7 al 15 gennaio: vietati gli spostamenti fra regioni, liceali ... Il Sole 24 ORE Covid Toscana: 411 nuovi casi. Bollettino Covid del 6 gennaio / LIVE

Firenze, 6 gennaio 2021 - In Toscana sono 122.831 i casi di positività al Coronavirus, 411 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorn ...

Oggi e domani zona “gialla”, cosa si può fare. In arrivo un nuovo Dpcm

L’ultimo decreto del Governo ha dettato le linee guida sui provvedimenti in vigore dal 7 al 15 gennaio per contrastare la diffusione del Coronavirus, ma cosa succederà dal 16 gennaio? L’ordinanza del ...

Firenze, 6 gennaio 2021 - In Toscana sono 122.831 i casi di positività al Coronavirus, 411 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorn ...L’ultimo decreto del Governo ha dettato le linee guida sui provvedimenti in vigore dal 7 al 15 gennaio per contrastare la diffusione del Coronavirus, ma cosa succederà dal 16 gennaio? L’ordinanza del ...