Nuovo decreto, ecco le FAQ aggiornate del governo valide fino al 10 gennaio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le faq principali sulle disposizioni in vigore dal 21 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le faq principali sulle disposizioni in vigore dal 21 dicembre 2020 al 102021. L'articolo .

RegioneER : ?? ?? ?? ?? Dal 7 gennaio entra in vigore il nuovo Decreto del Governo sulle misure anti-Covid nel Paese. I provvedimen… - ItalyMFA : ??Online il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti da e per l’estero, aggiornato a seguito del DL 5… - Agenzia_Ansa : Zona gialla 'rafforzata' nei feriali, arancione nel weekend. Sono le le misure del nuovo decreto che andrà al CdM… - Paoloboi69 : RT @ItalyMFA: ??Online il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti da e per l’estero, aggiornato a seguito del DL 5 gennaio 2… - italyinsalvador : RT @ItalyMFA: ??Online il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti da e per l’estero, aggiornato a seguito del DL 5 gennaio 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto Coronavirus, ecco cosa si può fare dal 7 al 15 gennaio: vietati gli spostamenti fra regioni, liceali ... Il Sole 24 ORE Oggi e domani zona “gialla”, cosa si può fare. In arrivo un nuovo Dpcm

L’ultimo decreto del Governo ha dettato le linee guida sui provvedimenti in vigore dal 7 al 15 gennaio per contrastare la diffusione del Coronavirus, ma cosa succederà dal 16 gennaio? L’ordinanza del ...

Nuovo Dpcm dal 16 gennaio/ No spostamenti Regioni, coprifuoco e cinema-teatri chiusi

Nuovo Dpcm dal 16 al 31 gennaio: tutte le anticipazioni sulle possibili regole. Ancora no spostamenti tra Regioni, restano coprifuoco e sistema zone-colori ...

L’ultimo decreto del Governo ha dettato le linee guida sui provvedimenti in vigore dal 7 al 15 gennaio per contrastare la diffusione del Coronavirus, ma cosa succederà dal 16 gennaio? L’ordinanza del ...Nuovo Dpcm dal 16 al 31 gennaio: tutte le anticipazioni sulle possibili regole. Ancora no spostamenti tra Regioni, restano coprifuoco e sistema zone-colori ...