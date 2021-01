Nuovi studi sulla lattoferrina | può contenere gli effetti del Covid

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Laè una molecola naturale presente in tutte le secrezioni umane, compreso il latte materno, i cuibenefici sono stati testati nella lotta contro l’infezione da-19. Si tratta di una proteina multifunzionale in grado di accrescere le difese immunitarie dell’organismo e di svolgere anche un’azione anti-infiammatoria. Dopo loo condotto da un team di ricercatori delle Università di Roma La Sapienza e Tor Vergata che ha dimostrato in vitro ed in vivo l’efficacia della molecola nel trattamento del virus, a dicembre 2020 si è tenuto un convegno interamente dedicato al-19 dal titolo “-19 vs Codogno 20”, organizzato dal primario di Pneumologia dell’Ospedale di Codogno, il dottor Francesco Tursi, in collaborazione con l’Accademia ...