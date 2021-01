Nonna Ausilia si vaccina contro il Covid a 102 anni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –, 102, ieri mattina si è sottoposta alla prima dose del vaccino anti-19. L’anziana è ospite in una casa di riposo a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove martedì 5 gennaio è cominciata la seconda fase della campagna dopo la somministrazione delle dosi negli ospedali di Castellammare e Gragnano per medici, infermieri e farmacisti. I vaccini sono arrivati nelle case di riposo per anziani come previsto dal piano regionale. Dopo l’Oasi San Francesco, ieri è toccato alle due sedi della casa di riposo Evergreen. Tra le personete spicca la signorache, all’età di 102, ieri mattina ha ricevuto entusiasta la prima dose. La signora, al termine dell’iniezione, ha ringraziato con ...