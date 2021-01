Non è vero che Mike Pence ha smesso di seguire Trump su Twitter dopo l’assalto al Congresso (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 6 gennaio 2021 su Facebook è stata pubblicata l’immagine di un tweet scritto in lingua inglese in cui viene riportato che l’account Twitter ufficiale del vice presidente degli Stati Uniti Mike Pence avrebbe defollowato (cioè, smesso di seguire) quello del presidente uscente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. Il fatto sarebbe accaduto dopo il violento assalto del Congresso da parte dei sostenitori di Trump, incitati dallo stesso presidente mentre era in corso la seduta organizzata per certificare la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre. La notizia riportata nel tweet oggetto della nostra analisi è falsa. Come ha ricostruito il sito di fact-checking statunitense Snopes, tra i 48 ... Leggi su facta.news (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 6 gennaio 2021 su Facebook è stata pubblicata l’immagine di un tweet scritto in lingua inglese in cui viene riportato che l’accountufficiale del vice presidente degli Stati Unitiavrebbe defollowato (cioè,di) quello del presidente uscente degli Stati Uniti d’America Donald. Il fatto sarebbe accadutoil violento assalto delda parte dei sostenitori di, incitati dallo stesso presidente mentre era in corso la seduta organizzata per certificare la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre. La notizia riportata nel tweet oggetto della nostra analisi è falsa. Come ha ricostruito il sito di fact-checking statunitense Snopes, tra i 48 ...

