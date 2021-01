No, Pence non ha messo come immagine copertina la foto di Biden e Harris (Di giovedì 7 gennaio 2021) Non è vero che Mike Pence, vice di Donald Trump, ha messo come foto copertina su Twitter un’immagine di Joe Biden e Kamala Harris di spalle. L’esponente del Partito Repubblicano, solo ieri, non ha voluto procedere con l’ennesimo riconteggio dei voti – prima che esplodesse il caos – affermando: «La mia valutazione è che il giuramento fatto di sostenere e difendere la Costituzione mi impedisce di rivendicare l’autorità unilaterale di determinare quali voti elettorali debbano essere contati e quali no». Non è vero però che, nella giornata di oggi, Mike Pence ha messo come immagine copertina una foto di Joe Biden e Kamala ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Non è vero che Mike, vice di Donald Trump, hasu Twitter un’di Joee Kamaladi spalle. L’esponente del Partito Repubblicano, solo ieri, non ha voluto procedere con l’ennesimo riconteggio dei voti – prima che esplodesse il caos – affermando: «La mia valutazione è che il giuramento fatto di sostenere e difendere la Costituzione mi impedisce di rivendicare l’autorità unilaterale di determinare quali voti elettorali debbano essere contati e quali no». Non è vero però che, nella giornata di oggi, Mikehaunadi Joee Kamala ...

