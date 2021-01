No, Mike Pence non ha scelto una foto di Joe Biden come immagine di copertina su Twitter (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 7 gennaio 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che si presenta come lo screenshot dell’account Twitter dell’attuale vice presidente degli Stati Uniti Mike Pence. Il post Facebook si concentra in particolare sull’immagine di copertina utilizzata da Pence, che ritrae un uomo e una donna di spalle, mano nella mano di fronte a una folla di sostenitori. «Mike Pence mette Biden nella sua foto di copertina» recita il commento dell’autore del post, che dunque identifica le persone di spalle come il presidente eletto Joe Biden e la sua vice Kamala Harris. Si tratta di una notizia falsa. Le persone fotografate ... Leggi su facta.news (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 7 gennaio 2020 su Facebook è stata pubblicata unache si presentalo screenshot dell’accountdell’attuale vice presidente degli Stati Uniti. Il post Facebook si concentra in particolare sull’diutilizzata da, che ritrae un uomo e una donna di spalle, mano nella mano di fronte a una folla di sostenitori. «mettenella suadi» recita il commento dell’autore del post, che dunque identifica le persone di spalleil presidente eletto Joee la sua vice Kamala Harris. Si tratta di una notizia falsa. Le personegrafate ...

