Nike Dunk Low personalizzabili | il servizio è nuovamente attivo

(Di giovedì 7 gennaio 2021)Low: le sneakers di casasi potrannopersonalizzare secondo il proprio gusto. La notizia è recente ed accolta con entusiasmo dagli appassionati. Dopo ben dieci anni in cuisospese ildi personalizzazione delle sneakers, noto con il nome diBy You, finalmente saràpossibile renderle uniche.

Nike Dunk Low personalizzabili: le sneakers sono nuovamente a disposizione dei più appassionati sulla piattaforma Nike By You!