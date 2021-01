Netflix, Cobra Kai sembrerebbe essere stato rinnovato fino alla quinta stagione (Di giovedì 7 gennaio 2021) Cobra Kai è la Serie Tv di Netflix che sta spopolando in tutto il mondo. Le prime due stagioni che sono state inserite nel catalogo multimediale durante l’estate hanno raggiunto dei risultati davvero sorprendenti. Pensate, cari lettori, che il sequel di Karate Kid è riuscito persino a battere i nuovi episodi tanto attesi di Lucifer, altro colosso delle serial che vengono trasmesse sulla piattaforma digitale. La terza stagione di Cobra Kai su Netflix era stata annunciata per venerdì 8 gennaio. La piattaforma di streaming, però, ha deciso di sorprendere i propri abbonati e i fan della serie tv. Alcuni di voi lo sapranno, altri un po’ meno, ma ‘uscite delle avventure dei protagonisti del dramma incentrato sulle arti marziali, sono state anticipate al primo gennaio, a Capodanno per intenderci. Ovviamente, ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 7 gennaio 2021)Kai è la Serie Tv diche sta spopolando in tutto il mondo. Le prime due stagioni che sono state inserite nel catalogo multimediale durante l’estate hanno raggiunto dei risultati davvero sorprendenti. Pensate, cari lettori, che il sequel di Karate Kid è riuscito persino a battere i nuovi episodi tanto attesi di Lucifer, altro colosso delle serial che vengono trasmesse sulla piattaforma digitale. La terzadiKai suera stata annunciata per venerdì 8 gennaio. La piattaforma di streaming, però, ha deciso di sorprendere i propri abbonati e i fan della serie tv. Alcuni di voi lo sapranno, altri un po’ meno, ma ‘uscite delle avventure dei protagonisti del dramma incentrato sulle arti marziali, sono state anticipate al primo gennaio, a Capodanno per intenderci. Ovviamente, ...

tuttopuntotv : Netflix, Cobra Kai sembrerebbe essere stato rinnovato fino alla quinta stagione #CobraKai #Netflix - vanellopeb : @Gog3ta2 Quindi continua? Fantastico, mi è piaciuta molto, ho voluto finirla e dedicarmi solo a quella prima di ini… - annacestmoi_ : Consiglio spassionato non richiesto: se vi piace Karate Kid guardate Cobra Kai su Netflix - _gryffindorteam : @finaldxctvm Si è la serie più vista del 2020 su Netflix, top 3 2021 ma hai ragione fa schifo. Mi dispiace cobra kai è per pochi... - matteapollo82 : @_aterG Sto per farmi Netflix per Cobra Kai -