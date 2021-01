Negli Stati Uniti le cose vanno da schifo | e peggioreranno

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Chi nelle ultime 12 ore non era svenuto dall’alcool, saprà che nella patria del ritardc’è stato un tentativo d’insurrezione. Non è un golpe – quello si fa coi militari e con un’organizzazione degna di questo nome – ma la folla ha fatto irruzione nel palazzo del Congresso a Capitol hill gridando “impiccate Mike Pence”, mentre altre posse hanno tentato di fare la stessa cosa nelle sedi di governo in Texas, California, Georgia, Kansas e Oklahoma. L’idea era stata data dallo stesso presidente Trump; si sarebbero dovuti trovare a Washington per manifestare mentre Biden veniva eletto presidente. Invece, tramite social, altri si sono coordinati per trasformarlo in altro. Sonotrovati ordigni esplosivi disseminati per tutta Washington. Nell’assalto sono morte quattro persone. Tre per ...