Negazionista entra all’ospedale e filma per negare l’emergenza, ma sbaglia ingresso: presto azioni legali (Di giovedì 7 gennaio 2021) Di storie sull’ennesimo Negazionista che entra all’ospedale per poi tornare a casa con la coda tra le gambe è pieno il web. Per chi ha memoria i due imprenditori che inseguivano un’ambulanza a Torino a bordo di una Porsche erano motivati dai “filmati che si vedono sui social”, non certo da dati oggettivi. Soprattutto chi cerca di riempire la sua vita con questi filmati rivoluzionari entra sempre dalla porta sbagliata dimostrando di non essere del tutto nel pieno delle sue conoscenze. Ricordiamo il caso dell’ospedale Magalini di Villafranca di Verona. Oggi ci spostiamo a Pordenone dove l’ennesimo mendicante del web era entrato all’ospedale Santa Maria Degli Angeli con l’intento di dimostrare che “non esiste alcuna ... Leggi su bufale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Di storie sull’ennesimocheper poi tornare a casa con la coda tra le gambe è pieno il web. Per chi ha memoria i due imprenditori che inseguivano un’ambulanza a Torino a bordo di una Porsche erano motivati dai “ti che si vedono sui social”, non certo da dati oggettivi. Soprattutto chi cerca di riempire la sua vita con questiti rivoluzionarisempre dalla portata dimostrando di non essere del tutto nel pieno delle sue conoscenze. Ricordiamo il caso dell’ospedale Magalini di Villafranca di Verona. Oggi ci spostiamo a Pordenone dove l’ennesimo mendicante del web eratoSanta Maria Degli Angeli con l’intento di dimostrare che “non esiste alcuna ...

nuvolar97330681 : RT @ValeMameli: IL NEGAZIONISTA PENTITO (a chiamata). Al Tg1 Non c'entra il virus e/o il negazionismo social, la malattia è quella di un si… - attilascuola : RT @ValeMameli: IL NEGAZIONISTA PENTITO (a chiamata). Al Tg1 Non c'entra il virus e/o il negazionismo social, la malattia è quella di un si… - GioChirilly : RT @ValeMameli: IL NEGAZIONISTA PENTITO (a chiamata). Al Tg1 Non c'entra il virus e/o il negazionismo social, la malattia è quella di un si… - pordenoneoggi : Negazionista entra in ospedale e filma 'Non c'è alcuna emergenza', ma è in un'area chiusa per festa e l'assessore s… - Anto_7744 : RT @ValeMameli: IL NEGAZIONISTA PENTITO (a chiamata). Al Tg1 Non c'entra il virus e/o il negazionismo social, la malattia è quella di un si… -

Ultime Notizie dalla rete : Negazionista entra Negazionista entra in ospedale e filma: «Non c'è alcuna emergenza». Ma... Il Gazzettino Jake Angeli, chi è l'uomo italo americano vestito da vichingo che ha guidato l'assalto al Campidoglio

È italo americano uno dei volti che ha guidato la rivolta nell'assalto di Washington. Si chiama Jake Angeli, ha 32 anni, e si definisce lo “Sciamano di ...

Luisa, la bimba che ha disegnato il Covid al Santobono. "Incubazione dalle 2 alle 6 settimane"

Luisa ha 5 anni e benché il suo nome non sia reale, questa è una storia realmente accaduta. Al Santobono ci è arrivata perché dopo una forma asintomatica di Covid, ha sviluppato un'infiammazione colle ...

È italo americano uno dei volti che ha guidato la rivolta nell'assalto di Washington. Si chiama Jake Angeli, ha 32 anni, e si definisce lo “Sciamano di ...Luisa ha 5 anni e benché il suo nome non sia reale, questa è una storia realmente accaduta. Al Santobono ci è arrivata perché dopo una forma asintomatica di Covid, ha sviluppato un'infiammazione colle ...