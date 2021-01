‘Ndrangheta | la lettera del pentito | “Lo Stato strappi mia figlia dalle mani dei clan”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 gennaio 2021) “La bambina è in mano allaed usata come merce di scambio. Chiedo solo giustizia”. Sono le parole di Emanuele Mancuso, rampollo della cosca di Limbadi e primodell’omonima famiglia di. Figlio del boss Pantaleone Mancuso detto “l’ingegnere”, da un paio d’anni Emanuele Mancuso sta collaborando con la Procura di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri. Grazie alle sue dichiarazioni, la Dda ha inferto duri colpi aidi Vibo Valentia. I suoi verbali, infatti, sono stati utilizzati dai pm in diversi processi come “Rinascita-Scott” e altre inchieste che hanno riguardato la cosca Mancuso. La sua scelta di saltare il fosso – sostiene lui – è stata dettata dall’esigenza di dare un futuro alla: “Ho deciso di collaborare con la giustizia – spiega infatti il ...