Nbc | morta la donna ferita al Congresso

(Di giovedì 7 gennaio 2021) WASHINGTON, 06 GEN - E'lada colpi di arma da fuoco in. Lo riferisce la Nbc citando le forze dell'ordine. (ANSA).

ilpost : La donna ferita negli scontri è morta poco dopo essere stata ricoverata in ospedale, dice NBC News, secondo cui la… - MediasetTgcom24 : Assalto al Congresso Usa, Nbc: morta la donna che era stata ferita gravemente #congressousa - Radio1Rai : E' morta la donna ferita da colpi di arma da fuoco in Congresso durante l'assalto dei manifestanti pro Trump. Lo r… - scavuzzo47 : RT @DomaniGiornale: È morta la donna che era rimasta ferita da colpi d'arma da fuoco all'interno del Campidoglio durante l'assalto dei mani… - LorellaMurgolo : RT @Corriere: I fan di Trump assaltano il Congresso. Nbc: «Morta donna ferita da colpo di pistola» -

Ultime Notizie dalla rete : Nbc morta

Le ultime news dall’Usa sull’assalto al Congresso a Washington da parte dei sostenitori di Trump, nel giorno della certificazione della ...Sostenitori di Trump fanno irruzione in Campidoglio. Sospesa la seduta per certificare la vittoria di Biden. Lockdown per tutta la zona di Capitol Hill ...