Napoli, rissa davanti alla Regione Campania al presidio contro la didattica a distanza: interviene la polizia

Tensione al presidio organizzato davanti alla sede della Regione Campania, contro la didattica a distanza e a favore del ritorno alle lezioni in presenza. Al presidio, seppur con numeri esigui, è scoppiata una lite con alcuni sostenitori della didattica a distanza che erano lì per un incontro in Regione. Dopo un'accesa discussione due manifestanti sono venuti alle mani costringendo la polizia a intervenire per calmare gli animi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

