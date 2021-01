Napoli, Mertens non recupera. Possibile che salti anche l’Udinese (Di giovedì 7 gennaio 2021) Napoli, Mertens potrebbe non farcela Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, con ogni probabilità Mertens salterà anche la sfida contro l’Udinese. L’attaccante belga … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 7 gennaio 2021)potrebbe non farcela Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, con ogni probabilitàsalteràla sfida contro. L’attaccante belga … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

AndreaQuadrati : @lucabalestrier3 @DavePolp @ZZiliani - SalvatorDavide : Il mio Napoli con Juric: Meret Rhamani senesi manolas Di Lorenzo piotr demme emerson Lozano insigne (zaggagni) Oshimen ( mertens) - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Marani: 'Non dimentichiamo che al Napoli mancano Osimhen e Mertens' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Marani: 'Non dimentichiamo che al Napoli mancano Osimhen e Mertens' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Marani: 'Non dimentichiamo che al Napoli mancano Osimhen e Mertens' -