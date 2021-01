Napoli, la Procura indaga sui promotori della colletta per il rider Gianni (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Secondo quanto emerge dalle indiscrezioni di organi di stampa, la Procura di Napoli sta indagando sui sostenitori della colletta aperta a sostegno del rider Giovanni “Gianni” Lanciato, aggredito e derubato del suo scooter da una banda di giovani. La colletta, che ha superato i 10mila euro, aveva l’obiettivo di comprare uno scooter nuovo al rider, ma la Polizia è riuscita a ritrovare il ciclomotore rubato, spingendo Lanciato a rinunciare alla somma. Come riporta l’Ansa, l’attenzione degli investigatori è rivolta verso un gruppo di imprenditori dell’area nord di Napoli, alcuni dei quali con parentele nella criminalità organizzata. A far scattare gli accertamenti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Secondo quanto emerge dalle indiscrezioni di organi di stampa, ladistando sui sostenitoriaperta a sostegno delGiovanni “” Lanciato, aggredito e derubato del suo scooter da una banda di giovani. La, che ha superato i 10mila euro, aveva l’obiettivo di comprare uno scooter nuovo al, ma la Polizia è riuscita a ritrovare il ciclomotore rubato, spingendo Lanciato a rinunciare alla somma. Come riporta l’Ansa, l’attenzione degli investigatori è rivolta verso un gruppo di imprenditori dell’area nord di, alcuni dei quali con parentele nella criminalità organizzata. A far scattare gli accertamenti ...

