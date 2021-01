Napoli, Gattuso: «Mercato? Siamo forti, a posto così» – VIDEO (Di giovedì 7 gennaio 2021) Gennaro Gattuso ha commentato amaramente la sconfitta contro lo Spezia domani: ecco le parole del tecnico del Napoli – VIDEO Gattuso, intervenuto in conferenza stampa dopo la gara con lo Spezia, ha parlato del Mercato. «Noi Siamo a posto, ho due giocatori che devono rientrare (Mertens e Osimhen), Demme è fuori, Koulibaly è fuori, non mi aspetto nulla. Dobbiamo riuscire a non regalare perchè sono contento per come gioca la mia squadra. Io mi sono arrabbiato perchè non si possono fare le domande sui cambi se creiamo 28 occasioni da gol e non posSiamo parlare di Petagna e Lozano. Dobbiamo parlare della partita e dire che abbiamo perso come dei polli: se la giochiamo cento volte, perdiamo 2 volte e vinciamo 98». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Gennaroha commentato amaramente la sconfitta contro lo Spezia domani: ecco le parole del tecnico del, intervenuto in conferenza stampa dopo la gara con lo Spezia, ha parlato del. «Noi, ho due giocatori che devono rientrare (Mertens e Osimhen), Demme è fuori, Koulibaly è fuori, non mi aspetto nulla. Dobbiamo riuscire a non regalare perchè sono contento per come gioca la mia squadra. Io mi sono arrabbiato perchè non si possono fare le domande sui cambi se creiamo 28 occasioni da gol e non posparlare di Petagna e Lozano. Dobbiamo parlare della partita e dire che abbiamo perso come dei polli: se la giochiamo cento volte, perdiamo 2 volte e vinciamo 98». Leggi su Calcionews24.com

