Nagelsmann snobba il Borussia | «Sto bene al Lipsia» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Prima della sfida contro ilDortmund,smentisce di essere tra i candidati alla panchina dei gialloneri Julian, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro ilDortmund. Le sue parole. «Non c’è alcun motivo di essere nervosi sulla mia posizione rispetto alDortmund. Michael Zorc ha detto la verità. La mia posizione rispetto alDortmund è la stessa di quando ero all’Hoffenheim: non c’era e non c’è nessun punto d’incontro» Leggi su Calcionews24.com