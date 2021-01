Muscarà: “Ora possiamo sbarazzarci di centrali nucleari come quella di Sessa Aurunca” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “Finalmente, dopo anni di inedia e totale indifferenza dei precedenti Governi, il nostro ministero dell’Ambiente ha pubblicato un elenco, redatto già dal 2015, di siti destinati a deposito di rifiuti radioattivi. Colmiamo una volta per tutte una lacuna gravissima, dopo che il Governo Berlusconi, con un atto grave e irresponsabile, disciplinò la localizzazione e la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare. In Campania da oltre mezzo secolo conviviamo con la centrale nucleare di Sessa Aurunca, sul fiume Garigliano, con costi che lievitano di anno in anno e ai quali provvedono i cittadini con contributi inseriti nella bolletta elettrica alla voce ‘oneri nucleari’. Dopo appena 14 anni di attività e a 43 anni a distanza dalla sua disattivazione, è arrivato il momento di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “Finalmente, dopo anni di inedia e totale indifferenza dei precedenti Governi, il nostro ministero dell’Ambiente ha pubblicato un elenco, redatto già dal 2015, di siti destinati a deposito di rifiuti radioattivi. Colmiamo una volta per tutte una lacuna gravissima, dopo che il Governo Berlusconi, con un atto grave e irresponsabile, disciplinò la localizzazione e la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare. In Campania da oltre mezzo secolo conviviamo con la centrale nucleare di, sul fiume Garigliano, con costi che lievitano di anno in anno e ai quali provvedono i cittadini con contributi inseriti nella bolletta elettrica alla voce ‘oneri’. Dopo appena 14 anni di attività e a 43 anni a distanza dalla sua disattivazione, è arrivato il momento di ...

