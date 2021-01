Morto Solange | il sensitivo della tv trovato privo di vita in casa

Corriere : Morto Solange, il «sensitivo» Paolo Bucinelli aveva 68 anni - chibfirenze : RT @Corriere: Morto Solange, il «sensitivo» Paolo Bucinelli aveva 68 anni - mister_ricci : RT @qn_lanazione: E' morto Solange, sensitivo e personaggio tv - miss_chifo : È morto Solange...io non ci voglio credere. - MikyS03 : Morto #solange trovato senza vita nella sua casa di livorno?? -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Solange

È stato trovato morto nella sua abitazione Solage, il famoso sensitivo e volto tv. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Gli amici non avevano sue notizie da qualche giorno e sono così andat ...Era da giorni che i suoi amici cercavano di contattarlo. Paolo Bucinelli, in arte Solange, aveva 69 anni ed è stato trovato senza vita a Collesalvetti LIVORNO — E' stato trovato oramai morto nella sua ...