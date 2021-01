Morto Solange: il noto mago della tv trovato senza vita in casa (Di giovedì 7 gennaio 2021) Solange è Morto. Il sensitivo e noto volto televisivo livornese Paolo Bucinelli, 69 anni, è stato ritrovato senza vita nel pomeriggio di oggi nella sua abitazione di Collesalvetti (Livorno). A trovare il corpo i vigili del fuoco, avvisati da alcuni amici di Bucinelli che si erano preoccupati perché non rispondeva da giorni al telefono. Lutto nel mondo della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 7 gennaio 2021). Il sensitivo evolto televisivo livornese Paolo Bucinelli, 69 anni, è stato rinel pomeriggio di oggi nella sua abitazione di Collesalvetti (Livorno). A trovare il corpo i vigili del fuoco, avvisati da alcuni amici di Bucinelli che si erano preoccupati perché non rispondeva da giorni al telefono. Lutto nel mondoL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Corriere : Morto Solange, il «sensitivo» Paolo Bucinelli aveva 68 anni - Corriere : Morto Solange, il «sensitivo» Paolo Bucinelli aveva 68 anni - LupoNolberto : Solange è morto: trovato senza vita in casa a Livorno, aveva 69 anni. «Cause naturali» - elirobron2 : Mamma mia come mi dispiace per #Solange soprattutto per il fatto che è morto in solitudine R. I. P ?? - TizianaBaldass2 : RT @davidemaggio: È morto #Solange Trovato senza vita nella sua abitazione. Aveva 69 anni -