Morto Solange | era il sensitivo più amato della televisione

Leggi su inews24

(Di giovedì 7 gennaio 2021): ilpiùa partire dagli anni ’90 trovato cadavere nella sua casa in provincia di Livorno All’anagrafe era Paolo Bucinelli, ma per tutti era. Una figura amatissima dal pubblico per le sue numerose apparizione in tv. Ma oggi è stato trovatonella sua casa di Collesalvetti, in L'articolo proviene da Inews.it.