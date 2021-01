Morto Riccardo Cioni, addio al mitico dj degli anni 80 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Aveva sconfitto anche il Covid, Riccardo Cioni stroncato da un malore. Il deejay che ha reso indimenticabile la musica degli anni ’80 si è spento per cause ancora non chiarite. Ad annunciarlo sui social è stata la famiglia con un post su Facebook: “Strappato dai propri affetti familiari, a causa di una breve e improvvisa malattia non collegata alla recente epidemia oggi alle 12.00 è venuto a mancare Riccardo Cioni“. Aveva 66 anni. Riccardo Cioni da basso alla consolle La sua carriera era iniziata come bassista in Toscana, la terra dov’era nato e alla quale era profondamente legato, per poi approdare dietro i piatti della consolle. Ha fatto innamorare della musica elettronica un’intera generazione di italiani con i suoi brani, di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Aveva sconfitto anche il Covid,stroncato da un malore. Il deejay che ha reso indimenticabile la musica’80 si è spento per cause ancora non chiarite. Ad annunciarlo sui social è stata la famiglia con un post su Facebook: “Strappato dai propri affetti familiari, a causa di una breve e improvvisa malattia non collegata alla recente epidemia oggi alle 12.00 è venuto a mancare“. Aveva 66da basso alla consolle La sua carriera era iniziata come bassista in Toscana, la terra dov’era nato e alla quale era profondamente legato, per poi approdare dietro i piatti della consolle. Ha fatto innamorare della musica elettronica un’intera generazione di italiani con i suoi brani, di ...

Corriere : Morto a Livorno Riccardo Cioni, storico dj della disco music: era ricoverato per Covid - SkyTG24 : Morto Riccardo Cioni, il dj che negli anni 80 ci ha portato in America - baldomax : Oggi è morto prima Riccardo Cioni e poi Paolo Buccinelli, in arte Solange. Due personaggi della Toscana anni 80 e 9… - angelo2609 : Un grande dj. E' morto Riccardo Cioni, deejay che ha segnato un'epoca in Toscana - 93427ad0e1494f6 : RT @blankaut: Dopo Riccardo Cioni oggi è morto anche Solange, altro personaggio famoso a Livorno, soprattutto negli anni 80, e conosciuto d… -