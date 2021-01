Morto di Covid il dj Riccardo Cioni. L’ultimo post sui social il giorno di Natale: “Organizzerò un evento per ringraziare medici e infermieri” (Di giovedì 7 gennaio 2021) È Morto a 66 anni a causa del Covid il dj toscano Riccardo Cioni. A dare la notizia è il quotidiano Il Tirreno, che ricostruisce le tappe della malattia di quello che definisce “il più grande dj toscano“: ricoverato in ospedale, Cioni era stato dimesso dopo qualche giorno ma poi le sue condizioni si erano aggravate improvvisamente nei giorni scorsi, fino alla morte. Il suo ultimo, toccante, post sui social risale al giorno di Natale, quando aveva voluto ringraziare i medici e il personale sanitario che lo avevano accudito nel suo ricovero, promettendo una brande festa non appena fosse stato possibile ricominciare a suonare dal vivo: “Volevo esprimere i miei più sentiti ringraziamenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Èa 66 anni a causa delil dj toscano. A dare la notizia è il quotidiano Il Tirreno, che ricostruisce le tappe della malattia di quello che definisce “il più grande dj toscano“: ricoverato in ospedale,era stato dimesso dopo qualchema poi le sue condizioni si erano aggravate improvvisamente nei giorni scorsi, fino alla morte. Il suo ultimo, toccante,suirisale aldi, quando aveva volutoe il personale sanitario che lo avevano accudito nel suo ricovero, promettendo una brande festa non appena fosse stato possibile ricominciare a suonare dal vivo: “Volevo esprimere i miei più sentiti ringraziamenti ...

petergomezblog : Oggi è morto mio padre, Filippo Gomez Homen, manager pubblicitario e pittore. Lascia in me e in mia sorella Frances… - reportrai3 : Lo scorso aprile il vecchio boss Francesco Di Carlo è morto di Covid-19. Poco prima ci aveva raccontato di una trat… - DiMarzio : #Chapecoense, il presidente #PauloMagro morto per Covid - raspa90 : RT @ubaldopantani: Nooo! È morto Riccardo Cioni! Mitologico dj. Per Covid.... RIP #riccardocioni - Rosama52724084 : RT @PonytaEle: Dottore di Miami muore 3 settimane dopo 1 dose vaccino Pzifer. Pochi giorni dopo il vaccino non riusciva più a produrre pias… -