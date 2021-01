Montorio Romano (Roma) – Tragico incidente dove perdono la vita due giovani alle porte del paese

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Due vittime in unavvenuto la scorsa sera a, provincia di: si tratta di un 23enne, residente nel comune di Nerola, e di un suo coetaneo residente adi cui ancora non sono state diffuse le generalità. Sul posto i carabinieri stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’. La

VILLASALTO. Dante Cappai, un ventitreenne nato a Muravera e residente a Nerola in provincia di Roma, figlio di Pietro, originario di Villasalto, emigrato nel 2012 nel paese laziale per motivi di lavor ...Due vittime in un incidente avvenuto la scorsa sera a Montorio Romano, provincia di Roma: si tratta di un 23enne, residente nel comune di Nerola, e di un suo coetaneo residente a Montorio Romano di cu ...