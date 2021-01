Montorfano | ferita una diciannovenne nello scontro tra due auto

Ultime Notizie dalla rete : Montorfano ferita

La Provincia di Como

Montorfano, 7 gennaio 2021 – Una ragazza di 19 anni è rimasta ferita nell’incidente tra due auto avvenuto oggi alle 17.30 a Montorfano, in via Mandane, nella zona del golf. Dopo l’urto, una delle due ...Intervento dei vigili del fuoco oggi pomeriggio intorno alle 17.30 a Montorfano in via Mandane. Per cause in fase di accertamento tre auto si sono scontrate. Una mini è finita in una scarpata e sono s ...