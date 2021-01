Monster Hunter Rise tra nuovi dettagli e una demo disponibile per Nintendo Switch (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nella giornata di oggi Capcom ha condiviso nuovi dettagli su Monster Hunter Rise in una presentazione dal vivo ospitata dal produttore del gioco, Ryozo Tsujimoto. Tra le novità spicca una demo che dovrebbe essere resa disponibile oggi o al più tardi domani 8 gennaio per Nintendo Switch e che include 4 missioni di Monster Hunter Rise. E' possibile giocarci usando tutti i quattordici tipi di armi nelle modalità single player, co-op locale e co-op online. Ci sono due cacce (una per principianti e una intermedia) e due missioni di addestramento. Nella demo sono incluse funzionalità di gioco come il nuovo Wirebug e compagni animali. Vale la pena notare che la ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nella giornata di oggi Capcom ha condivisosuin una presentazione dal vivo ospitata dal produttore del gioco, Ryozo Tsujimoto. Tra le novità spicca unache dovrebbe essere resaoggi o al più tardi domani 8 gennaio pere che include 4 missioni di. E' possibile giocarci usando tutti i quattordici tipi di armi nelle modalità single player, co-op locale e co-op online. Ci sono due cacce (una per principianti e una intermedia) e due missioni di addestramento. Nellasono incluse funzionalità di gioco come il nuovo Wirebug e compagni animali. Vale la pena notare che la ...

