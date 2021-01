Mondo sotto choc: assalto al Parlamento Usa a Washington da parte dei supporter di Donald Trump (Di giovedì 7 gennaio 2021) La situazione è tesa negli Usa dove è stato assalto il Parlamento a Washington da parte dei supporter di Donald Trump che pochi minuti prima si era rivolto a loro proclamando ancora una volta che l’elezione di Joe Biden era truccata. Frange di esagitati, alcuni dei quali armati, hanno sfondato i cordoni di sicurezza e hanno fatto irruzione nel palazzo che ospita Camera e Senato. Ne è seguita una sparatoria, una donna è rimasta uccisa. Deputati e senatori hanno interrotto il processo di certificazione della vittoria di Joe Biden in seguito ai disordini, mentre il vice presidente Mike Pence è stato scortato fuori dall’aula del Senato. Anche la vice presidente eletta, Kamala Harris, è stata trasferita in un luogo sicuro. La protesta era stata incoraggiata dallo stesso ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 7 gennaio 2021) La situazione è tesa negli Usa dove è statoildadeidiche pochi minuti prima si era rivolto a loro proclamando ancora una volta che l’elezione di Joe Biden era truccata. Frange di esagitati, alcuni dei quali armati, hanno sfondato i cordoni di sicurezza e hanno fatto irruzione nel palazzo che ospita Camera e Senato. Ne è seguita una sparatoria, una donna è rimasta uccisa. Deputati e senatori hanno interrotto il processo di certificazione della vittoria di Joe Biden in seguito ai disordini, mentre il vice presidente Mike Pence è stato scortato fuori dall’aula del Senato. Anche la vice presidente eletta, Kamala Harris, è stata trasferita in un luogo sicuro. La protesta era stata incoraggiata dallo stesso ...

