Molte persone stanno strofinando l’acqua ossigenata sotto le ascelle. Scopriamo il motivo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Presente in tutte le case come disinfettante per le ferite, l’acqua ossigenata ha Molteplici altri usi che forse non tutti conoscono. Vediamone alcuni. Potrebbe tornare utile, in piccole dosi, come leggiamo su GreenMe, per schiarire le macchie della pelle soprattutto quelle presenti sulle mani, causate dall’invecchiamento o dalla nicotina. Applicate l’acqua ossigenata con costanza prima di andare a dormire, per più giorni. Versatene poche gocce su un batuffolo di cotone. Se notate arrossamenti, o se la vostra pelle è sensibile, interrompete il trattamento. Utilizzate la comune acqua ossigenata al 3% (10 volumi) che serve per disinfettare le ferite, eventualmente diluita in normale acqua di rubinetto. Una chioma bionda? E se schiarisce le macchie, lo farà anche con i ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 7 gennaio 2021) Presente in tutte le case come disinfettante per le ferite,haplici altri usi che forse non tutti conoscono. Vediamone alcuni. Potrebbe tornare utile, in piccole dosi, come leggiamo su GreenMe, per schiarire le macchie della pelle soprattutto quelle presenti sulle mani, causate dall’invecchiamento o dalla nicotina. Applicatecon costanza prima di andare a dormire, per più giorni. Versatene poche gocce su un batuffolo di cotone. Se notate arrossamenti, o se la vostra pelle è sensibile, interrompete il trattamento. Utilizzate la comune acquaal 3% (10 volumi) che serve per disinfettare le ferite, eventualmente diluita in normale acqua di rubinetto. Una chioma bionda? E se schiarisce le macchie, lo farà anche con i ...

Ultime Notizie dalla rete : Molte persone Gli scienziati hanno capito che cos’è quella ‘nebbia al cervello’ che colpisce molte persone che hanno avuto il Covid, anche in forma lieve Business Insider Italia Covid, molti contagi e pochi tamponi: 340 nuovi positivi su 2.458 test fatti

Ci sono 340 nuovi casi di Covid-19 in Sardegna e altri nove morti. I dati arrivano come sempre dal bollettino sdanitario che viene diffuso ogni giorno dall’Unità di crisi. Con l’aggiornamento odierno, ...

Antonella Ruggiero ed “Empatìa”, splendida voce che unisce due mondi

Se tutti i dischi dal vivo avessero la precisione e l’ispirazione di “Empatìa”, la musica italiana starebbe meglio. Come in “Echi d’infinito”, che la Ruggiero presentò al Festival di Sanremo nel 2005 ...

