Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali, Eva Green ha tenuto la pipa per ricordo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Eva Green è riuscita a tenersi la pipa che il suo personaggio fuma sul set di Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali. Eva Green, protagonista di Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali, si è letteralmente innamorata della pipa usata dal suo personaggio in molte sequenze della pellicola ed è riuscita a tenerla al termine delle riprese. L'attrice francese ha amato molto profondamente la sua pipa e l'ha spesso descritta in molte interviste come un bellissimo oggetto di scena, che combinava gli aspetti femminili e quelli maschili del carattere di Miss Peregrine. Eva, al termine delle riprese, è ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 gennaio 2021) Evaè riuscita a tenersi lache il suo personaggio fuma sul set di- Ladei. Eva, protagonista di- Ladei, si è letteralmente innamorata dellausata dal suo personaggio in molte sequenze della pellicola ed è riuscita a tenerla al termine delle riprese. L'attrice francese ha amato molto profondamente la suae l'ha spesso descritta in molte interviste come un bellissimo oggetto di scena, che combinava gli aspetti femminili e quelli maschili del carattere di. Eva, al termine delle riprese, è ...

Ainely88 : @Mr_O_Scuro Ahahahah su Miss Peregrine concordo, sul rifarli un po' meno, ci ho impiegato ore a suo tempo ?????? - DavidePaggiarin : miss peregrine - la casa dei ragazzi speciali. Rimane molto molto carino. Eva Green mi ingrifa un sacco !!!?? - Mr_O_Scuro : @Ainely88 Rifalli. Dopo aver rivisto Miss Peregrine - aedan83 : Miss Peregrine su Rai 2 perché... Perché Eva Green, ecco perché. Non c'è di che. - _lallero_serena : @Serenahvabbe Miss Peregrine perché Eva Green tutta la vita Sorry not Sorry -