Miss Peregrine | la casa dei ragazzi speciali esiste davvero | ecco dove si trova

La casa dei ragazzi speciali di Miss Peregrine esiste davvero, si trova in Europa e fu scelta da Tim Burton e dal suo scenografo durante una ricerca. Le riprese di Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali si sono svolte in Belgio, Florida e Inghilterra. Dopo una estenuante ricerca, la produzione è riuscita a trovare la location perfetta per la casa dei ragazzi: l'abitazione non è stata costruita su un set cinematografico, la casa è vera, si chiama "Torenhof" e si trova vicino ad Anversa, in Belgio.

